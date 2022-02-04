Атака произошла 2 февраля 2022 года. Как сообщают СМИ, злоумышленники похитили более 326 миллионов долларов в криптовалюте. Компания предложила им выход из ситуации.
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Что известно
- Wormhole – один из самых популярных и крупнейших кроссчейн-протоколов, позволяющих переводить средства между различными блокчейнами.
- Эта сеть использует смарт-контракты и блокирует выходной токен в смарт-контракте, создавая wrapped-версию токена, которую потом можно перенести в другой блокчейн. Платформа поддерживает блокчейн Avalanche, Oasis, Balance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Solana s Terra.
- Хакеры похитили 120 тысяч токенов wETH, о чем было сообщено в официальном твиттере, и сразу же перевели их в ETH (Ethereum).
- Компания лишь констатировала факт кражи, но деталей не предоставила.
- На момент атаки сумма украденных токенов равнялась 362 миллионам долларов, однако сразу после новостей о взломе систем Wormhole, цена упала. Теперь хакеры владели 294 миллионами.
- Позже стало известно, что разработчики предложили им награду в 10 миллионов за раскрытие деталей взлома и возвращение выпущенных wETH.
- Судя по всему, те согласились, ведь позже в том же твиттере появилось сообщение не только о возврате денег, но и об исправлении уязвимости.
- Вероятно хакеры рассказали о дыре в безопасности, которой они воспользовались.