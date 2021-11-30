Хакеры атаковали IKEA и Panasonic: чего они хотят от компаний

Сразу две крупные мировые компании были атакованы хакерами. На этот раз жертвами стали производитель мебели и товаров для дома IKEA и технологическая корпорация Panasonic.

Обращаем внимание, что эти две атаки не связаны между собой. Если Panasonic пострадала почти месяц назад, то IKEA продолжает бороться с попытками несанкционированного доступа прямо сейчас.

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Атака на Panasonic

Представители японской компании сообщили, что неизвестные злоумышленники получили доступ к ее серверам 11 ноября 2021 года.

В результате внутреннего расследования было установлено, что во время атаки был осуществлен доступ к некоторым данным на файловом сервере,

– заявили в пресс-релизе.

Производитель электроники уже сотрудничает с правоохранительными органами и закрыл доступ к своей сети извне. Также к расследованию инцидента привлечены сторонние киберкриминалисты, которые сейчас выясняют, была ли среди данных, к которым получили доступ хакеры, какая-то личная информация клиентов и прочие конфиденциальные данные.

Несмотря на то, что пока нет деталей об инциденте, японские новостные агентства Mainichi и NHK пишут, что, по их данным, злоумышленникам удалось получить доступ к конфиденциальной информации, включая сведения о клиентах, личные данные сотрудников, технические файлы Panasonic. Более того, злоумышленники якобы имели доступ к сети компании не менее четырех месяцев – с 22 июня по 3 ноября.

Что происходит в IKEA

СМИ сообщают, что известный мебельный производитель борется с долговременной кибератакой.

Злоумышленники применяют против работников фишинг, используя для этого украденные цепочки электронных писем.

Что такое фишинг

Это одна из разновидностей социальной инженерии – мошенничество, призванное получить какие-либо личные данные пользователя путем подмены подлинных материалов и ресурсов поддельными. Например, преступники могут отправлять электронные письма якобы от имени знакомых вам людей или компаний, в которых попытаются побудить к определенным действиям или к раскрытию конфиденциальных данных.

Издание Bleeping Computer пишет, что в распоряжении редакции оказались внутренние электронные письма, в которых IKEA предупреждает своих сотрудников о кибератаке с использованием именно email-цепочек. Такие письма приходят как из внутренних почтовых ящиков, так и от других взломанных организаций и деловых партнеров.​

В письмах, отправляемых работникам с вполне легитимных, но скомпрометированных адресов, содержатся ссылки на вредоносные документы, которые затем устанавливают вирус на устройства получателей.

Распознать такие вирусные ссылки можно: они содержат семь цифр в конце адреса.

Атака по электронной почте может исходить от кого-то, с кем вы работаете, из любой внешней организации, а также представлять ответ на разговор, который вы уже ведете. Поэтому ее трудно обнаружить, и мы просим вас быть особенно осторожными. Наши фильтры электронной почты могут обнаружить некоторые вредоносные письма и помещать их в карантин. Поскольку такое письмо может быть ответом на разговор, который ведется, легко подумать, что фильтр допустил ошибку, и попытаться достать письмо из карантина. Поэтому вплоть до дальнейшего уведомления у всех будет отключена возможность доставать электронные письма из карантина,

– предупреждает компания.

Bleeping Computer пишет, что атаки, похоже, используются для распространения Малвари Emotet или Qbot, заражение которой приводит к дальнейшей компрометации сети и, в конечном итоге, к развертыванию программ-вымогателей.