Осенью парламент Финляндии подвергся хакерской атаке. Нападение обнаружили во время внутреннего технического контроля парламента. Из-за инцидента уже открыли уголовное дело.

Вследствии кибератаки пострадали некоторые парламентские аккаунты электронной почты. Также ряд этих аккаунтов принадлежал народным депутатам, сообщает пресс-служба парламента страны.

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Спикер парламента Ану Вехвиляйнен уже назвала эту атаку серьезным ударом по демократии и по всему финскому обществу.

"Мы не можем принять ни одного вида вражеской кибердеятельности, независимо от того, осуществляется ли она правительственной или неправительственной организацией", – отметила она.

Также она добавила, что сейчас они будут прилагать максимум усилий, чтобы повысить кибербезопасность в стране.

Напомним, недавно зафиксировали масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.

В СНБО тоже заявили, что в Украине сейчас высокий уровень киберугрозы. Эксперты говорят о повторении ситуации с вирусом Petya 2, который атаковал украинские сервисы в 2017 году.