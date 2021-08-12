Доступ к данным злоумышленникам обеспечила программа ProjectWEB, которую разрабатывает Fujitsu. В стране ее используют для обмена информацией между различными предприятиями и государственными учреждениями. Сломав всего одну программу, хакеры получили "пропуск" к базам данных 129 организаций.

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Последствия атаки

Как сообщает источник, среди правительственных учреждений, пострадавших от утечки данных, есть Секретариат Кабинета министров, Министерство иностранных дел и Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Пока не было выявлено фактов использования полученной информации. Возможно, злоумышленники изучают похищенные данные, чтобы понять, как извлечь из них наибольшую выгоду.

По информации Fujitsu, среди похищенного есть такая информация:

о системах клиентов,

материалы, связанные с реализацией проектов,

информация личного характера – например, имена и адреса электронной почты клиентов.

Известно также, что сам факт входа в сеть осуществили с использованием "законного идентификатора и пароля". Чтобы выяснить обстоятельства ситуации создан специальный следственный комитет, состоящий из внешних экспертов.

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