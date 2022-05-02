Хакеры Anonymous взломали российскую систему Qiwi и похитили данные 12,5 миллиона карт клиентов

Связанная с Anonymous хакерская группировка NB65 заявила о взломе российской компании и одноименной платежной системе Qiwi. Также утверждается, что хакеры получили доступ в базу данных пользователей.

Как отмечается в сообщении NB65, они получили в свое распоряжение 10,5 ТВ данных , включая информацию о 12,5 миллионах кредитных карт клиентов и 30 миллионов записей о платежах.

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Хакеры также заявили, что зашифровали базу данных Qiwi.

NB65 заявили, что компания Qiwi должна связаться с ними в течение трех дней. А если нет, то хакеры пообещали публиковать по миллиону записей каждый день .

Реакция компании

Qiwi уже заявили, что персональные данные клиентов в безопасности, а сервисы работают без перебоев. Впрочем, NB65 уже назвали эти комментарии "забавными".

Другие достижения Anonymous:

Напомним, в марте NB65 и Anonymous успешно сломали Всероссийскую государственную телерадиокомпанию и вывели в эфир сообщения и видео с правдивой информацией о войне в Украине.