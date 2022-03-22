Хакеры Anonymous взломали принтеры рашистов и печатают антипутинские призывы
Источник:IBT
Объединение хакеров Anonymous объявило войну путинскому режиму. В рамках кампании сломаны десятки сайтов агрессора и получены терабайты полезных данных. Теперь очередь дошла до принтеров и веб-камер.
Подробностями последней атаки Anonymous поделились в своем твитере. Так, стало известно, что за два часа хакеры напечатали более 100 000 копий своего обращения к россиянам. Что в нем – рассказываем дальше.
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Детали атаки
Мы печатали инструкции по борьбе с пропагандой и установке tor на принтерах по всей России в течение 2 часов и напечатали более 100 000 копий. Пока мы рассказываем, над операцией работают 15 человек,
– говорится в твите.
К сообщению добавлены два скриншота. Один демонстрирует процесс настройки печати, второй – текст сообщения, который содержит некоторые огрехи машинного перевода, однако общий смысл понятен.
Граждане России! Действуйте сейчас, чтобы остановить [в этом случае больше подходит "помешать"] Путину-террористу убить более тысяч [имеются в виду тысячи людей, которые, по предварительным подсчетам, погибли в результате российской агрессии] в Украине!
– так начинается послание Anonymous к россиянам.
Журналисты International Business Times поговорили с представителем хакерского объединения и они еще раз подтвердили факт взлома, а также пояснили, что операция включала сообщения россиянам, что их президент, Кремль и российские СМИ солгали им.
В обращении также содержится инструкция по установке tor – программное обеспечение для анонимизации интернет-трафика и беспрепятственного доступа к "реальным медиа в обход российской цензуры".
Не принтерами едиными
- Кстати, несколько дней назад Anonymous также делали другое подобное заявление – взломали десятки веб-камер по всей России.
- Трансляции собираются на специальном сайте под названием Behind Enemy Lines, где на картинку накладываются различные сообщения политического характера.
- Всего на сайте собраны данные из более чем 80 камер, которые хакеры разделили на категории: "внутри", "снаружи", "рестораны", "офисы", "бизнес", "школы" и "пункты охраны".
Изображение со сломанной камеры – судя по всему, это пункт охраны / Фото Anonymous
На момент запуска сайт Behind Enemy Lines также содержал вкладку с домашними камерами. Однако позже ее решили убрать "из уважения к частной жизни российских граждан".