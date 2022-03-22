Хакеры Anonymous взломали принтеры рашистов и печатают антипутинские призывы

Объединение хакеров Anonymous объявило войну путинскому режиму. В рамках кампании сломаны десятки сайтов агрессора и получены терабайты полезных данных. Теперь очередь дошла до принтеров и веб-камер.

Подробностями последней атаки Anonymous поделились в своем твитере. Так, стало известно, что за два часа хакеры напечатали более 100 000 копий своего обращения к россиянам. Что в нем – рассказываем дальше.

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Детали атаки

Мы печатали инструкции по борьбе с пропагандой и установке tor на принтерах по всей России в течение 2 часов и напечатали более 100 000 копий. Пока мы рассказываем, над операцией работают 15 человек,

– говорится в твите.

К сообщению добавлены два скриншота. Один демонстрирует процесс настройки печати, второй – текст сообщения, который содержит некоторые огрехи машинного перевода, однако общий смысл понятен.

Граждане России! Действуйте сейчас, чтобы остановить [в этом случае больше подходит "помешать"] Путину-террористу убить более тысяч [имеются в виду тысячи людей, которые, по предварительным подсчетам, погибли в результате российской агрессии] в Украине!

– так начинается послание Anonymous к россиянам.

Журналисты International Business Times поговорили с представителем хакерского объединения и они еще раз подтвердили факт взлома, а также пояснили, что операция включала сообщения россиянам, что их президент, Кремль и российские СМИ солгали им.

В обращении также содержится инструкция по установке tor – программное обеспечение для анонимизации интернет-трафика и беспрепятственного доступа к "реальным медиа в обход российской цензуры".

Не принтерами едиными

Кстати, несколько дней назад Anonymous также делали другое подобное заявление – взломали десятки веб-камер по всей России.

Трансляции собираются на специальном сайте под названием Behind Enemy Lines, где на картинку накладываются различные сообщения политического характера.

Всего на сайте собраны данные из более чем 80 камер, которые хакеры разделили на категории: "внутри", "снаружи", "рестораны", "офисы", "бизнес", "школы" и "пункты охраны".



Изображение со сломанной камеры – судя по всему, это пункт охраны / Фото Anonymous

На момент запуска сайт Behind Enemy Lines также содержал вкладку с домашними камерами. Однако позже ее решили убрать "из уважения к частной жизни российских граждан".