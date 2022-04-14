Хакеры Anonymous сломали компанию "Газпрома" и слили в сеть 768 тысяч писем сотрудников

Децентрализованная группа хактивистов Anonymous совершила очередную успешную атаку на российскую компанию. В этот раз целью хакеров стала "Газпром Линде Инжиниринг" – дочерняя структура российского энергетического гиганта.

Как сообщает 24 канал, компания специализируется на проектировании и создании объектов для нужд нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей. По сообщению хакеров, следствием атаки стало слияние в сеть файлов общим объемом 728 ГБ.

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Об успешной атаке группа отчиталась в своем твиттере, отметив, что в целом хакеры получили доступ к 768 тысячам новых писем из электронных ящиков сотрудников компании.

Данные полученные в результате атаки, как уже принято, были опубликованы на ресурсе DDoSecrets.

Напомним, что хактивисты децентрализованной группы Anonymous с первых дней вторжения России в Украину активно помогали нашему государству. Они объявили кибервойну преступному режиму России и предупредили Путина лично, что никаких секретов скрыть не получится.