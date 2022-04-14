Как сообщает 24 канал , компания специализируется на проектировании и создании объектов для нужд нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей. По сообщению хакеров, следствием атаки стало слияние в сеть файлов общим объемом 728 ГБ .

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Об успешной атаке группа отчиталась в своем твиттере, отметив, что в целом хакеры получили доступ к 768 тысячам новых писем из электронных ящиков сотрудников компании.

Данные полученные в результате атаки, как уже принято, были опубликованы на ресурсе DDoSecrets .