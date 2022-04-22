Об атаке и сливе данных сообщили сами Anonymous в своем твиттере вчера, 21 апреля.

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Что известно

Размер опубликованного архива составляет 211 гигабайт.

Anonymous только что слили через DDoSecrets 365 тысяч электронных писем (211 гигабайтов) от российской инвестиционной компании Accent Capital, занимающейся недвижимостью

– написали хакеры, добавляя, что с момента оглашения кибервойны преступному режиму Кремля в сети оказались более 6 терабайтов и 6 миллионов российских документов и электронных писем.

Есть ли среди писем какие-либо компрометирующие материалы, пока неясно. Анализ столь большого объема данных требует некоторого времени.

Российская инвестиционная компания Accent Capital занимается банковскими инвестиционными фондами, продажей и арендой коммерческой недвижимости в крупнейших торговых центрах Москвы и Петербурга.

Другие достижения Anonymous: