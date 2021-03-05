Специалисты компании Flashpoint обнаружили утечку данных с закрытого хакерского форума Maza (он же Mazafaka). Форум работает с 2003 года и является одним из старейших в своей сфере. Основной его контингент – это "самые ловкие киберпреступники и финансовые мошенники, многие из которых начали свою деятельность еще в середине-конце 1990-х годов". Ресурс работает на русском языке.

Пока не известно, кто скомпрометировал Maza. После успешной атаки на форуме опубликовали предупреждение: "Этот форум взломан. Ваши данные были пропущены". Очевидно, русский язык не родной для хакеров, а сообщение было сформировано через онлайн-переводчик. Сейчас есть информация об утечке данных примерно 3000 пользователей.

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Что похитили хакеры

Судя по всему, с форума "утекли" идентификаторы пользователей, имена, адреса электронной почты, ссылки на мессенджеры, в том числе Skype, MSN и Aim, а также пароли. При этом в теме обсуждения взлома некоторые пользователи заявляют, что эта утечка устарела – вроде бы это старая база данных, которая уже не актуальна. Другие же пользователи собираются искать другой ресурс.

Эксперты Flashpoint отмечают, что информация о взломе Maza пришла вскоре после успешной атаки на другой русскоязычный хакерский форум, который захватили 20 января 2021 года. Впоследствии новые администраторы Verified объявили о смене собственника и начали процесс деанонимизации предыдущих администраторов. Они также заявили, что предыдущие владельцы регистрировали IP-адреса всех пользователей и за все время собрали 3 801 697 адресов.

Вполне вероятно, что аналогичная судьба ждет и Maza, поскольку один из его модераторов является бывшим администратором Verified.