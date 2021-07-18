Голландский институт раскрытия уязвимостей (DIVD) – это добровольческая армия компьютерных фанатов, которая с 2019 года незаметно предотвратила сотни кибератак, обнаружив дыры в веб-сайтах и программном обеспечении, которые могут использовать хакеры со злыми намерениями. Хакер Виктор Гиверс – один из руководителей организации. Он называет себя и своих собратьев "добровольческой пожарной командой". Только пожары, которые они тушат, расположены в интернете.

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Виктор Гиверс / Фото Tech Xplore

Как Виктор Гиверс дважды взломал учетную запись Дональда Трампа

В разгар предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году, Гиверс и двое его друзей решили убедиться, что тогдашний кандидат не использовал пароль, который ранее просочился в сеть.

Хакеры обнаружили, что фраза "yourefired", которую Трамп часто использовал в реалити-шоу The Apprentice, была использована для его аккаунта на сайте деловых контрактов LinkedIn. Гиверс и команда решили попробовать этот же пароль, чтобы зайти на страницу кандидата в президенты США в твиттере.

Нидерландские хакеры ужаснулись, когда увидели, что пароль подошел и личная страница Дональда Трампа начала загружаться. Они в спешке проинформировали команду кандидата в президенты об обнаруженной уязвимости. Но ответа, положительного или отрицательного, они не получили.

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В 2020 году Виктор Гиверс решил проверить, изменился ли подход уже Президента США Дональда Трампа в области подбора паролей к собственным учетным записям. Новым паролем оказался сокращенный лозунг Президента – "Make America Great Again 2020!". Хакер при 5 попытке ввел "maga2020!" и получил полный доступ к странице Президента Соединенных Штатов Америки, которую читали 90 миллионов человек.

Честно говоря, это было что-то вроде: "Боже, почему он?",

– вспоминает Виктор Гиверс свои чувства тогда.

Хакер ужаснулся мысли, что было бы, если бы какой-то злоумышленник взломал страницу и написал, например, "убивайте полицейских". Ведь было довольно много людей, которые слепо шли за своим Президентом.

О втором взломе системы услышали в мире, но нидерландская прокуратура оправдала Виктора Гиверса, указав, что он действовал правильно. Так произошло благодаря тщательно прописанному законодательству страны, где предусмотрен такой феномен как "этический хакер".

Виктор Гиверс и его команда – современные кибер-рыцари, "этические хакеры". Они отслеживают на просторах сети опасные хакерские атаки и пытаются их предотвратить. Некоторые компании могут находиться под наблюдением команды Гиверса долгие месяцы. Они тщательно и ловко ищут "дыры" в киберзащите различных компаний, чтобы "залатать" их. Иногда они оказываются первыми, а иногда – нет. В таком случае они стараются максимально уменьшить вред, причиненный мошенниками и злоумышленниками.

Я не отрицаю, что плохие парни быстрее – я отрицаю, что есть жертвы,

– говорит Виктор Гиверс.