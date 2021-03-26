Кіберполіційські викрили нову схему кримінальну схему. Хакери отримували доступ до номерів телефонів українців, перевипускаючи sim-карти. Таким чином вони розбагатіли на 600 тисяч гривень.

Підозрюваними є двоє жителів Кривого Рогу. Якщо провину буде доведено, то фігуранам загрожує до 8 років тюрми.

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Як працювала шахрайська схема

На сайтах мобільних операторів зловмисники обирали ті, які були раніше вказані у базах юридичних осіб, або на платформах оголошень.

Отримавши номер, вони встановлювали дані про колишнього власника. Для цього вони авторизувалися у різних мобільних додатках, та відновлювали пароль. Таким чином зловмисники отримували доступ до систем онлайн-банкінгу.

Також хакери перекуповували у колекторських та мікрофінансових організацій бази даних українців, зокрема скан-копії їхніх документів, та оформлювали на них онлайн-кредити.

Привласнені гроші фігуранти переводили на свої картки. Загальна сума збитків сягає понад 600 тисяч гривень.