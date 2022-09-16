Украинская киберполиция помогла задержать хакера, причастного к атакам на 1 800 компаний

Офис Генерального прокурора сообщает, что совместно с Департаментом киберполиции и правоохранительными органами ряда других стран задержан участник хакерской группировки, ответственной за похищение 120 миллионов долларов.

Расследование началось еще в октябре 2021 года, а само задержание произошло в августе 2022-го. Участие в операции, проводимой на территории Швейцарии, приняли также Европол и Евроюст.

Секретные данные НАТО продают в даркнете: что в них и где хакеры их взяли

Что известно

Благодаря слаженным действиям всех участников международной следственной группы, в октябре 2021 года была проведена международная операция по документированию преступной деятельности хакерской группировки, распространявшей вирусы-вымогатели "LockerGoga". От действий хакеров пострадали более 1800 компаний и учреждений в 71 стране. Общий ущерб достигает более 120 миллионов долларов США,

– говорят в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители изъяли технику и носители информации, используемые этой группировкой. Благодаря этому удалось получить ключи для разблокирования вирусов-вымогателей. Эти ключи позволяют пострадавшим компаниям и учреждениям восстановить данные, ранее зашифрованные вредоносными программами "LockerGoga".

Согласно сообщению, сейчас на территории Украины проводится ряд следственных действий с целью привлечения к ответственности всех участников хакерской группировки. Сколько их в общем, не сообщают, равно как и названия компаний, пострадавших от атак.