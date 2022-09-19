Исследователь систем безопасности Сэм Карри рассказал в своем твиттере, что получил от Google неизвестную выплату в размере 250 000 долларов. Три недели он безуспешно пытался выяснить, что это за деньги и почему они поступили, однако техническая поддержка так и не смогла ему помочь.'

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Чьи деньги

Сэм Карри работает инженером по безопасности компании Yuga Labs. Он занимается поиском различных уязвимостей и, вероятно, раньше делал это для Google – так компания узнала номер его счета. Исследователь не тратил полученные деньги, потому что был уверен, что перевод ошибочный.

Прошло чуть больше трех недель с тех пор, как из Google мне случайно отправили 249 999 долларов, а я до сих пор не получил никакого ответа от службы поддержки. Есть ли еще способ связаться с Google?

– написал Карри в своем твите.

Подозрения Карри полностью оправдались. После огласки в соцсетях, корпорация наконец-то обратила внимание на этот инцидент и ее представитель сообщил, что платеж был осуществлен "в результате человеческого фактора":

Наша команда недавно совершила платеж не той стороне по причине человеческой ошибки. Мы ценим, что человек, получивший платеж, быстро сообщил об этом, и мы работаем над исправлением ситуации,

– прокомментировали в компании.

Кто именно должен был получить эти деньги, неизвестно.