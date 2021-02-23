Капсула с японского зонда "Хаябуса-2", в котором на Землю были доставлены образцы грунта с астероида Рюгу, будет выставлена в музее города Сагамихара недалеко от Токио. Об этом сообщили в эфире японского телеканала NHK.

Согласно имеющимся данным, капсула будет располагаться в музее в период с 12 по 16 марта, а для того, чтобы посмотреть на нее, придется регистрироваться заранее. Поскольку в стране все еще сохраняется непростая ситуация из-за пандемии коронавирус, посетить музей сможет ограниченное количество людей.

Интересно Марсоход Perseverance прислал первые цветные фото с Марса

Какую миссию выполнил аппарат "Хаябуса-2"

5 декабря 2020 года космический зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами почвы, взятыми с астероида Рюгу. Это стало завершающим шагом почти шестилетней экспедиции зонда к этому небесному телу. Капсула приземлилась в южной части Австралии, где ее обнаружили специалисты. Позже она была транспортирована в лабораторию Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), расположенную в окрестностях Токио.



Капсула с образцами грунта астероида Рюгу после приземления / Фото JAXA

К настоящему времени капсулу уже вскрыли, внутри нее специалисты обнаружили многочисленные частицы грунта. Согласно имеющимся данным, сейчас еще не завершен этап сортировки частиц грунта, после завершения которого будет начат процесс анализа образцов.



"Хаябуса-2" на астероиде – иллюстрация / Фото JAXA

Стоит отметить, что капсула с зонда "Хаябуса-2" пролетела расстояние примерно 5 миллиардов километров. Сам же зонд после сброса капсулы сделал маневр по уклонению от Земли и отправился в экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Предполагается, что в середине 2031 года зонд совершит посадку на этот астероид и возьмет с него пробы грунта.