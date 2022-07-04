Необычное слияние разветвленных галактик на поразительном фото телескопа "Хаббл"

Новое "изображение недели" на сайте космического телескопа "Хаббл" демонстрирует необычный объект, расположенный в созвездии Ориона.

На этот раз на фото зафиксирована структура под каталожным номером CGCG 396-2. Она образовалась в результате слияния разветвленных галактик в созвездии Ориона на расстоянии примерно 520 миллионов световых лет от нас.

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Снимок получен в рамках проекта Galaxy Zoo по классификации огромного количества галактик разных типов. Эта инициатива предполагает привлечение добровольцев для определения принадлежности астрономических объектов к той или иной категории. Специальное образование при этом не нужно.

После открытого голосования в рамках проекта Galaxy Zoo были выбраны наиболее интересные объекты для последующих наблюдений с помощью "Хаббла". Одним из них и стала структура CGCG 396-2, запечатленная на фото. Снимок получен с помощью усовершенствованной обзорной камеры ACS (Advanced Camera for Surveys) на борту космической обсерватории.



Слияние галактик CGCG 396-2 / Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope

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Следует отметить, что в созвездии Ориона располагается известная звезда Бетельгейзе – красный сверхгигант, который в 2020 году резко померк и изменил видимую форму. По своей массе это светило примерно в 17 раз превосходит Солнце.