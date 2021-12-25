Запуск космической обсерватории "Джеймс Уэбб" запланирован на 25 декабря 2021 года (на момент написания статьи запуск не состоялся). Этому предшествовали годы переноса. Бытует мнение, что новый телескоп должен заменить "Хаббл", но это лишь отчасти верно, ведь "Хаббл" продолжит свою работу.

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Прямая трансляция запуска обсерватории "Джеймс Уэбб": смотрите видео онлайн

Что отличает "Хаббл" и "Джеймс Уэбб"

Космическая обсерватория Hubble находится на орбите с 1990 года. "Хаббл" – это буквально легенда, которая сделала поразительные открытия и значительно расширила наше понимание эволюции Вселенной. "Джеймс Уэбб" будет примерно в 100 раз мощнее, а потому "обещает" новые феноменальные открытия для науки и человечества.

1. Право на ошибку

После вывода "Хаббла" на орбиту, оказалось, что телескоп имеет дефекты. Но у NASA "состоял на вооружении" флот шаттлов, что позволило сначала провести ремонтные работы в космосе, а затем и вообще модернизировать обсерваторию.

С "Джеймсом Уэббом" так сделать не удастся и на это есть две главные причины:

"Хаббл" находится на низкой околоземной орбите, а поэтому к нему можно относительно просто долететь на космическом корабле. "Уэбб" будет расположен на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце – Земля в полутора миллионах километров от Земли. Поэтому очевидно, что в случае проблем никто не придет на "помощь" новейшей обсерватории.

В случае с "Хабблом" у NASA были космические корабли, с помощью которых можно было провести ремонт и модернизацию. Теперь шаттлов нет и даже гипотетический космический ремонт "Хаббла" практически нереален. Что уж говорить о "Джеймсе Уэббе", расположенном за сотни тысяч километров от Земли.

На самом деле ситуация с "Уэббом" усложняется, если сравнивать с "предшественником". Дело в том, что "Хаббл" выводили целостным, ему нужно было только раскрыть солнечные панели (с чем, кстати, были проблемы в начале). "Джеймс Уэбб" имеет большие габариты и ни одна существующая сегодня ракета-носитель не смогла бы уместить его под обтекателем. Поэтому обсерватория является раскладной – после выхода в космическое пространство "Уэбб" должен разложить свое зеркало и другие инструменты. Это добавляет сложности, ведь если что-то пойдет не так – помощи не будет.



Процесс вывода "Джеймса Уэбба" на орбиту / Фото ESA

2. Возможности

Но сложность с разложением "Джеймса Уэбба" должна дать свои результаты, ведь тогда диаметр главного зеркала телескопа составит 6,5 метра. У "Хаббла", для сравнения, диаметр главного зеркала составляет 2,4 метра.

Интересный факт! Хотя главное зеркало телескопа имени Джеймса Уэбба и значительно больше чем у "Хаббла", однако имеет меньшую массу, ведь сделано из бериллия.

Поэтому очевидно, что "Уэбб" будет мощнее и сможет видеть гораздо больше "Хаббла". Новейшая обсерватория позволит разглядеть свет от первых звезд и галактик. Это позволит ученым лучше понять, как происходила эволюция галактик.

Более того, также "Уэбб" сможет эффективно "сканировать" космическое пространство в инфракрасном диапазоне, пробиваясь сквозь облака межзвездной пыли. Это тоже позволит лучше наблюдать за самыми первыми звездами во Вселенной.



Телескоп имени Джеймса Уэбба готов к старту, вся надежда на погоду / Фото ESA

3. Расположение

Как уже говорилось выше, "Хаббл" находится на низкой околоземной орбите, высота которой сегодня составляет 537 на 540 километров. Это значит, что значительную часть неба постоянно занимает Земля, а сама обсерватория постоянно оказывается то над дневной, то над ночной стороной планеты. Это несколько ограничивает возможности наблюдений и вызывает неудобства.

"Джеймс Уэбб" будет расположен "чуть дальше" – в полутора миллионах километров от Земли и не будет "нарезать" постоянные круги вокруг планеты. Однако его ориентация в пространстве такова, что телескоп всегда будет закрыт от Солнца и Земли теплоизоляционным экраном, что не позволит "Уэббу" смотреть в "ту сторону". Такая ситуация возникла из-за требований "температурного режима" – приборы обсерватории должны работать при температуре -240 градусов по Цельсию.