Что случилось с телескопом "Хаббл"

Обсерватория 13 июня перешла в безопасный режим из-за прекращения работы компьютера полезной нагрузки. Накануне инженеры NASA установили, что стало причиной сбоя.

К теме NASA обнаружили возможную причину поломки телескопа "Хаббл"

Причиной поломки телескопа стал модуль управления питанием Power Control Unit (PCU), который расположен в узле SI C&DH (Science Instrument Command and Data Handling). Последний контролирует, координирует и отслеживает научные инструменты.

Как НАСА вернуло обсерваторию к жизни

Для устранения проблемы было решено перевести "Хаббл" на резервную часть SI C&DH, которая также содержит модуль управления питанием. И вот теперь в агентстве сообщили, что эта процедура проведена успешно.

Уже активирован резервный модуль PCU, который обеспечивает питание узла SI C & DH. Кроме того, активирован резервный блок команд и форматирование научных данных CU/SDF. После этого произошло включение резервного компьютера полезной нагрузки.

Специалисты NASA уже приступили к работам по активации научных инструментов. В ближайшее время телескоп-ветеран возобновит наблюдение за космическим пространством.

Интересный факт! Блок, который продолжил жизнь "Хаббла", мог не попасть в финальную конструкцию. Вместо него могли установить еще один научный инструмент. По сути, все это время он находился на "Хаббле" "мертвым грузом" и не выполнял никаких функций, но в итоге он все же сыграл ключевую роль в возвращении обсерватории к жизни.