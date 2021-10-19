"Хаббл" подтвердил наличие водяного пара в атмосфере Европы

Космический телескоп "Хаббл" подтвердил наличие водяного пара в разреженной атмосфере спутника Юпитера Европы. Пара наблюдалась только над обратным полушарием спутника, при этом ее источник пока не может быть однозначно установлен.

Европа является одним из крупнейших спутников Юпитера и одним из самых интересных объектов для астробиологов. Под ее ледяной корой толщиной от 80 до 170 километров находится водный океан, который не замерзает благодаря воздействию на недра Европы приливных сил со стороны Юпитера и порождает водяные гейзеры, бьющие с поверхности спутника. На дне океана может происходить гидротермальная активность, а сам он может быть пригоден для существования жизни.

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У Европы есть и разреженная газовая оболочка, которая, как считают ученые, постоянно пополняется путем эрозии водяного льда, благодаря чему состоит, в основном, из воды и молекулярного кислорода. Впервые ее наличие подтвердил в конце прошлого века космический телескоп "Хаббл", когда вел наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне.

Открытие водяного пара на Европе

Группа планетологов во главе с Лоренцо Ротом из Королевского технологического института в Стокгольме опубликовала результаты анализа данных наблюдений за Европой с помощью спектрографа STIS космического телескопа "Хаббл", проведенные в 1999, 2012 2014 и 2015 годах. Целью работы было получение ограничений на содержание воды и атомарного кислорода в атмосфере Европы, ученые использовали методику, которую раньше применяли для поиска водяного пара в атмосфере другого спутника Юпитера – Ганимеда.

Ученые определили, что содержание воды в отношении молекулярного кислорода, полученное для обратного полушария Европы (Европа, как и Луна, всегда повернутая к своей планете лишь одной стороной), равно 12-22, аналогичным значениям, найденным для обратного полушария Ганимеда, однако на переднем полушарии Европы нет никаких указаний на присутствие водяного пара.

Где взялся водяной пар на Европе

При этом в случае обратного полушария интенсивность излучения атомарного кислорода изменчива – в центре видимого диска Европы его меньше, чем на краях.

Постоянными источниками водяного пара могут быть сублимация или распыление заряженными частицами ледяной поверхности спутника, что может создавать различия между полушариями. В случае обратного полушария на увеличенное выделение водяного пара может влиять ниже альбедо поверхности, а также то, что согласно с моделированием туда может попадать большая часть плазмы из окружающей среды.