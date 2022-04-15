Наиболее известной пирамидой комплекса является Лас-Пинтурас. Именно в ней археологи нашли фрески, которые датировали примерно 100 годом до нашей эры. Сюжеты росписей, по мнению исследователей, заимствованы из "Пополь-ушей" (священная книга киче, одного из народов майя), а также отражают юкатекские представления о космологии.

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Исследования показали, что строительство на этом месте началось 2,2-2,3 тысячи лет назад. Пирамиды возводили в несколько этапов. В результате они выросли почти до 30 метров высотой, а в процессе возведения образовалось множество археологических слоев.

Что обнаружили исследователи

В одном из ранних слоев археологи нашли два фрагмента фресок, которые считают старейшим свидетельством существования священного календаря майя.

Всего археологи смогли извлечь семь тысяч разрозненных обломков фресок – они образовались во время разрушения стен во время очередной перестройки. Некоторые их размером с ноготь, некоторые крупные – примерно 20 на 40 сантиметров. Но только 11 оказались пригодными для идентификации. Особенно выделяют два фрагмента.

Обнаружены фрагменты календаря / Фото Karl Taube, Proyecto Arqueológico Regional San Bartolo-Xultun

На одном из них виден символ, что соответствует цифре семь в системе счисления майя, а другой является глиф (элемент листа в виде рисунка) оленя. Фрагменты подходят друг к другу по краям излома, кроме того, изображения на них нанесли одной и той же черной краской. Соединенные вместе они дают дату – "семь оленей", что относится к Цолькину (Tzolk'in), священному календарю майя, который использовали в ритуальных целях.

В том же слое нашли фрагменты древесного угля, что дало возможность датировать находку. Анализ показал, что куски стены с датой относятся к периоду между 300 и 200 годами до нашей эры. До сих пор самые ранние образцы календаря майя датировали I веком до нашей эры.

Части найденные в пирамиде майя / Фото Heather Hurst

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Вообще, у майя было четыре календаря. Один из них – Священный календарь Цолькин. В нем 260 дней, состоящих из комбинации 13 чисел и 20 дней, имеющих разные знаки (например, оленей).

Однако 260 дней не составляют год. Это скорее цикл, подобный семидневной неделе. Обозначение "семь оленей" не дает точной даты, не говорит о сезоне или годе, в котором что-то произошло.

Интересный факт! Ученые предполагают, что Цолькина основан на наблюдениях за движением Солнца, Луны и планет и использовался не в практических, а в сакральных, ритуальных целях.