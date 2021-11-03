Гуляли ли коты сами по себе: новое исследование саблезубых тигров

В 1902 году свет увидел сборник сказок Редьярда Киплинга Just So Stories. Среди сказаний было и известное произведение "Кот, который гулял сам по себе". Но интересно, действительно ли все коты такие одинокие? Львы точно нет. А саблезубые тигры? Последние открытия и исследования раскрывают эту тайну.

Саблезубые кошки или смилодоны Smilodon fatalis – это лучше всего изученные представители своего "саблезубого братства". Жили эти величественные животные в промежутке около 50 тысяч лет назад – 10 тысяч лет назад. Самая поздняя находка Smilodon fatalis гласит, что они еще существовали 9 400 лет назад. Большие размеры и сильные ноги предполагают, что животные охотились на крупную добычу. Но ученые до сих пор не знали, были ли эти животные социальными, или были "кошками, которые гуляют сами по себе".

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Патология таза Smilodon fatalis / Фото Scientific Reports

Одинокий или социальный

Ранчо Ла-Бреа, Калифорния, США, известно своими смоляными трясинами. Травоядные животные тысячи лет гибли там, а хищники, привлеченные запахом мертвечины, разделяли их участь. Не обошла злая судьба и смилодонов, кости которых тысячами находят там.

Smilodon fatalis – это чуть ли не самый изученный представитель саблезубых котов. Большие размеры свидетельствуют, что животному необходимо было много пищи. А это значит, что смилодоны должны быть весьма сильными, чтобы охотиться на крупную добычу.

На ранчо Ла-Бреа были обнаружены остатки Smilodon fatalis, который имел патологию таза и бедренной кости. Исследовав находку, ученые сделали вывод, что это была именно аномалия развития, а не следствие полученной травмы. Но животное дожило до взрослого возраста, пока не погибло в смоляной трясине. Кроме этого, были и другие находки, на которых были зафиксированы тяжелые травмы, полученные в течение жизни и которые затем зажили.

Все это, говорят ученые, свидетельствует о том, что Smilodon fatalis были не одиночками, а социальными животными и, вероятно, жили группами. В противном случае котенок с врожденной патологией таза и бедра не мог бы выжить в суровом мире, ведь не мог бы эффективно охотиться. Та же самая ситуация с животными, получившими тяжелые травмы – они бы погибли из-за голода без поддержки других саблезубых кошек.