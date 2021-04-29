У чому полягає проблема з серією Galaxy S20

Чимало користувачів зіткнулися з ситуацією, коли захисне скло, що покриває блок камери смартфона, тріскає без будь-яких причин. Обурені користувачі вважають це шахрайством з боку Samsung

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Які смартфони Samsung страждають від проблем з захисним склом

У позові йдеться про те, що дана проблема зачіпає такі смартфони Samsung, як:

Galaxy S20;

Galaxy S20+;

Galaxy S20 Ultra 5G;

Galaxy S20+ 5G;

Galaxy S20 5G;

Galaxy S20 Ultra/LTE;

Galaxy S20 FE;

Galaxy S20 FE 5G.

Деталі скандального позову

Колективний позов було подано 27 квітня 2021 року в Окружний суд США округу Нью-Джерсі. Samsung звинувачують у шахрайстві, порушенні гарантії і декількох законів про захист прав споживачів. У документі мовиться, що телефони продавалися з дефектом, що стосуються скляного покриття модуля основної камери, яке "розбивається мимовільно, без застосування зовнішньої сили, навіть коли телефон поміщений у захисний чохол".

Важливо. Позивачі наполягають, що дане пошкодження є відомим дефектом, який також характерний і для інших раніше випущених моделей телефонів Samsung. Адвокати стверджують, що Samsung знала про цю проблему і нічого не зробила.