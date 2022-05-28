Gucci представила умное кольцо из титана и 18-каратного золота

Люксовый модный бренд Gucci вместе с финским стартапом Oura Health представил новый умный гаджет. Кольцо Gucci x Oura Ring может связываться со смартфоном и имеет ряд интересных функций.

Кольцо Gucci x Oura Ring весом 4 грамма с защитой от воды выполнено из титана с узором из 18-каратного желтого золота. Устройство работает в тандеме с приложением для смартфона.

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На внутренней стороне гаджета расположен ряд датчиков. Это дает кольцу такие функции, как:

отслеживание пульса,

температуры,

частоты дыхания,

режима сна,

уровню стресса.

Информация отображается в мобильном приложении Oura, пользователи могут изучить статистику, получить персональные рекомендации, саундтреки для лучшего сна и медитаций.

Фото Gucci x Oura Ring

Цена кольца

Gucci x Oura Ring предлагается в розничных магазинах Gucci по всему миру онлайн на сайте Gucci по цене 950 долларов. В стоимость входит пожизненная подписка на услуги Oura.

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Более привычный гаджет

Недавно realme представила еще один планшет на Android Pad X. Устройство отличается невысокой ценой и немалой батареей.

Планшет получил 11-дюймовый экран, матрицу IPS и частоту обновления 60 Гц. Разрешение экрана 2000×1200 пикселей. Есть поддержка стилуса и все упаковано в тонкий металлический корпус (7,1 мм).