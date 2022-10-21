Штат Техас подал в суд на Google из-за нарушения конфиденциальности биометрических данных

Губернатор штата Техас подал иск на Google из-за использования изображений лица. Штат утверждает, что корпорация не получала согласия пользователей на использование биометрических данных.

Как утверждается в иске, Google нарушает законы штата, собирая биометрические данные о чертах лица и голоса, не получив полного согласия пользователей. Такая практика якобы продолжалась с 2015 года и затронула миллионы жителей штата.

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Google снова за свое

По мнению истца, Google использует функции Google Photos и Google Assistant, а также свои продукты для умного дома Nest для сбора и хранения данных распознавания лица и голоса.

Невыборочный сбор Google личной информации техасцев, включая очень чувствительную информацию, такую как биометрические идентификаторы, не будет терпимым. Я буду продолжать бороться с большими технологиями, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность всех техасцев,

– заявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

Представители Google говорят, что Пакстон "в очередной раз неправильно характеризует наши продукты в очередном удушающем судебном процессе". Они отмечают, что Google Фото помогает пользователям организовывать свои фотографии с помощью функции, которую легко отключить, и что то же касается других сервисов компании.

Интересно, что аналогичную претензию Техас выдвинул ранее к материнской компании Facebook Meta Platforms Inc. в феврале. Meta, прекратившая использование технологии распознавания лиц в прошлом году, заявила, что претензии были безосновательными.

Иск утверждает, что Google использовал эти данные в коммерческих целях, таких как усовершенствование алгоритмов искусственного интеллекта и продажа. В то время как закон, принятый в Техасе в 2009 году о сборе и использовании биометрических идентификаторов, запрещает сбор и обмен биометрической информацией в штате без явного согласия.

Google потратил годы на незаконный захват лиц и голосов как пользователей, не дающих на это согласия, так и не пользователей по всему Техасу, включая наших детей, бабушек и дедушек, просто не имеющих представления, что их биометрическая информация добывается с целью получения прибыли глобальной корпорацией,

– говорится в жалобе Техаса.

Кто такой Кен Пакстон