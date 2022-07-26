Rockstar ускоряет разработку GTA VI: компания набирает сотни новых сотрудников

В середине июля в сети начали появляться сообщения о том, что студия Rockstar набирает сотрудников и ускоряет разработку GTA VI, чтобы вернуть поклонников. Инсайдеры также рассказали, что студия приняла решение отказаться от нескольких ремостеров и версии RDR 2 для консолей современного поколения.

Напомним, что недавно выпущенный ремастер GTA Trilogy публика встретила крайне негативно из-за множества багов и провальных решений. Из-за негативных отзывов Rockstar отменила ранее планировавшиеся к выпуску ремастеры Red Dead Redemption и GTA VI.

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Компания недавно опубликовала отчет, в котором говорится, что большинство ее ресурсов сосредоточено на разработке GTA VI. По этой причине Red Dead Online пока не будет получать большие обновления. Сейчас студия работает над GTA VI и ищет талантливых разработчиков.

Кого ищут для работы над GTA VI

Rockstar Games ищет сотрудников на несколько должностей по всему миру. Компания набирает помощников специалистов по анимации, технических дизайнеров геймплея, художников из 3D-персонажей, художников из фотограммметрии и программистов систем анимации. На платформе Rockstar Games размещено 233 вакансии . Нужны люди из Торонто, Бангалора, Нью-Йорка и Лондона.

По слухам от разных инсайдеров, студия планирует показать публике первый трейлер новой части культовой франшизы GTA уже в этом году.

Свежие слухи о GTA VI

Недавно журналист и инсайдер Джейсон Шраер рассказал, что в игре не будет трех персонажей – слухи об этом ходили раньше.

Согласно последним слухам, в игре будет два персонажа: американец с итальянскими корнями, а также девушка с Кубы, подростком переехавшая в США.

В GTA 6 игроки снова будут иметь возможность изменять облик персонажей.

У героев будут расти волосы в реальном времени, как это было в RDR 2.

Помимо регулярной стрижки, главная героиня и герой GTA VI должны принимать душ.

Герой также может бриться или отращивать бороду.

Люди на улице будут давать реагировать на героев в зависимости от того, как они одеты, чисты ли они, какие у них стрижки и т.д. Реакции могут различаться в разных районах открытого мира.

Игроки смогут прокачивать выносливость, силу, обращение с оружием и бойцовские навыки. Для последнего нужно заниматься боксами или дзюдо.

Это только слухи, которые никак не подтверждены разработчиками, так что верить им не стоит. Эта информация может оказаться правдивой, но, в то же время, ничего из этого может не подтвердиться.

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