ГСЧС Украины создала информационного бота для WhatsApp: он поможет в сложной ситуации

3 марта 2022 , 18:11
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Источник:

ГСЧС Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook рассказала о новом боте для мессенджера WhatsApp. Он предоставляет доступ к важной информации.

ГСЧС просит украинцев присоединяться к чат-боту в WhatsApp. Он предоставляет доступ к надежной и правдивой информации о процедуре реагирования на чрезвычайные ситуации.

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Где найти бота

  • Получить доступ можно по ссылке.
  • Для старта напишите "Начать" или "Begin".
  • После этого вы получите доступ к актуальной информации, в частности, что делать в чрезвычайной ситуации, а также где находятся пункты помощи в вашем регионе.
  • Каждый пункт меню обозначен порядковым номером.
  • Все дальнейшее взаимодействие происходит с помощью этих номеров. Вводите в текстовую строчку нужный номер запроса и бот ответит вам.


Бот ГСЧС / Фото ГСЧС

Автор: Олександр Гайдамашко