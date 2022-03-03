ГСЧС просит украинцев присоединяться к чат-боту в WhatsApp. Он предоставляет доступ к надежной и правдивой информации о процедуре реагирования на чрезвычайные ситуации.
Интересно Новый телеграм-бот напрямую связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь
Где найти бота
- Получить доступ можно по ссылке.
- Для старта напишите "Начать" или "Begin".
- После этого вы получите доступ к актуальной информации, в частности, что делать в чрезвычайной ситуации, а также где находятся пункты помощи в вашем регионе.
- Каждый пункт меню обозначен порядковым номером.
- Все дальнейшее взаимодействие происходит с помощью этих номеров. Вводите в текстовую строчку нужный номер запроса и бот ответит вам.
Бот ГСЧС / Фото ГСЧС