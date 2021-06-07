Грузовик со светофорами "поломал" мозг бортовому компьютеру Tesla

Электромобили компании Tesla во многом полагаются на камеры, обращенные на дорогу. Они считывают дорожную разметку, обнаруживают препятствия и прочее. Но какими бы разумными не счел производитель свои системы, иногда они дают сбой.

Что случилось с машиной

На форуме Reddit один из пользователей рассказал о проблеме с автопилотом. Она проявлялась в том, что бортовой компьютер определял наличие светофоров в большом количестве несмотря на то, что они были лишь грузом, который перевозила машина впереди.

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Бортовой компьютер Tesla и грузовик со светофорами: смотрите видео

Сначала появилась короткая версия видео, которая показывала, что компьютер видит большое количество светофоров прямо посреди дороги, что указывало на явную проблему в автопилоте. Позже в Twitter опубликовали полный вариант, на котором и было видно грузовой автомобиль со светофорами на борту.

Конечно же, они в это время не работали. Вероятно, их перевозили для дальнейшей установки.

Компания Tesla пока никак не комментирует ситуацию. Подобные ситуации довольно часто появляются в сети. Ведь автопилот все еще находится на стадии тестирования и не готов к финальному релизу.