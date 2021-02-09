Игру Elite Dangerous многие любят за свободу исследования Млечного Пути, созерцание звезд и планет, которые раньше никто не видел. В прошлом месяце группа организовала принудительно-добровольный рабочий лагерь в глубоком космосе, где эксплуатируется труд новичков.

Схема космических троллей довольно интересна. Они предлагают игрокам, которые еще не обзавелись хорошим кораблем, выгодное на первый взгляд соглашение: отправиться добывать редкие полезные ископаемые, чтобы потом их выгодно продать и разжиться легкими и быстрыми деньгами.

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Как обманывают игроков

На самом же деле группа использует чужой труд для добычи ресурса и экспортирует товар в другую систему, где выгодно сбывает минерал. Но на этом они не остановились.

Игроки оказались в ловушке, ведь система, где добывают минерал, находится более чем в 800 световых годах от ближайших звезд, куда на их кораблях просто невозможно добраться, поскольку они совершают "прыжки" максимум на два световых года.

Выходов у пилотов-новичков два: согласиться на требования и продолжать добывать ресурс, чтобы накопить на улучшение корабля, или же самоликвидироваться и начать игру с самого начала.

Студия-разработчик Elite Dangerous уже знает о проблеме и пытается придумать решение, но пока лишь предупреждает игроков о схеме.