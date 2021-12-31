Первоначально Плутон входил в список планет Солнечной системы. Однако в 2006 году Международный астрономический союз (МАС) определил, что планетой может считаться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, должен быть сферическим, а вблизи орбиты свободное пространство от других тел.

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Плутон – планета или нет

Плутон подходил только по двум критериям: он сферичен и вращается вокруг Солнца. Однако он недостаточно массивный, чтобы очистить свою орбиту от астероидов, поэтому орбиту делит с другими объектами, которые называются "плутино".

В результате этого Плутон исключили из списка планет.

Теперь же Филипп Метцгер из Университета Центральной Флориды и его коллеги намерены обжаловать это решение, отмечая, что современное определение основано не на науке, а на фольклоре и астрологии , и это только вредит обнаружению новых планет.

, и это только вредит обнаружению новых планет. Ученые предлагают использовать определение, которое дали еще в 16 веке, что планеты – это любые геологически активные объекты в космосе.

Исследователи изучили научную литературу за последние 400 лет и выяснили, что начиная с Галилея именно такое определение и давали планетам.

Однако эти идеи начали меняться около 200 лет назад, когда стала популярна публикация астрологических альманахов. Это изменило представление о сущности планеты, максимально упростив их понимание.

Астрология, по мнению авторов работы, навязала мнение, что планет должно быть мало. Поэтому астрономы разработали такое определение, под которое попадают всего 8 тел в солнечной системе.

Астрономы в качестве примера также привели млекопитающих, которые могут жить как на суше, так и в воде, и их принадлежность к этой группе зависит только от внутренних свойств, а не месторасположения.

Представим, что мы говорим о млекопитающих. Они остаются млекопитающими, независимо от того, живут они на суше или в море. Дело не в их местонахождении, а во внутренних характеристиках, которые делают их такими, какие они есть,

– говорит Метцгер.

Теперь группа ученых говорит, что на основе этих данных, в Солнечной системе может быть более 150 планет. Например, к ним также хотят отнести Титан и Энцелад.