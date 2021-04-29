В чем заключается проблема с серией Galaxy S20
Немало пользователей столкнулись с ситуацией, когда защитное стекло, которое покрывает блок камеры смартфона, лопается без всяких причин. Возмущенные пользователи считают это мошенничеством со стороны Samsung
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Какие смартфоны Samsung страдают от проблем с защитным стеклом
В иске говорится о том, что данная проблема затрагивает такие смартфоны Samsung, как:
- Galaxy S20;
- Galaxy S20+;
- Galaxy S20 Ultra 5G;
- Galaxy S20+ 5G;
- Galaxy S20 5G;
- Galaxy S20 Ultra/LTE;
- Galaxy S20 FE;
- Galaxy S20 FE 5G.
Детали скандального иска
Коллективный иск был подан 27 апреля 2021 года в окружной суд США округа Нью-Джерси. Samsung обвиняют в мошенничестве, нарушении гарантии и нескольких законов о защите прав потребителей. В документе говорится, что телефоны продавались с дефектом, касающимся стеклянного покрытия модуля основной камеры, который "разбивается самопроизвольно, без применения внешней силы, даже когда телефон помещен в защитный чехол".