В грохоте ракет обнаружили звуки, недоступные человеческому уху

Пуски ракет сопровождаются мощным грохотом, который разносится на десятки километров. Ученые установили, что в этих звуках присутствуют и множество других звуков, недоступных человеческому уху.

В ходе исследования провели детальный анализ инфразвуковых импульсов, зафиксированных с помощью международной системы мониторинга (IMS). Для этого использовали запуски "Falcon-9", "Союз", "Ariane 5", "Протон" и китайских "Long March".

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Что известно об исследованиях

Система IMS, которая состоит из полсотни станций контроля, расположенных в разных странах мира в рамках Договора о запрещении ядерных испытаний, за свою историю фиксировала ядерные взрывы и пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Она в состоянии также уловить малейшие звуковые всплески при работе ракетных ускорителей среди оглушительного грохота во время старта. Именно такие звуки и вявила IMS – человеческое ухо не способно их воспринять.

Ролик на YouTube, который воспроизводит звук старта космического корабля "Атлантис", дает некоторое представление о работе системы IMS: видео

Ученые надеются с помощью этих звуков оценивать качество ракетных пусков и оперативно выявлять технические сбои и их причины.

В целом собрали набор данных с 7 637 подписей инфразвука, записанных на глобальных инфразвуковых массивах IMS во время 1001 запуска ракет за 11,5 лет наблюдений.