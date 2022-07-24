Грогу может двигать головой и ушками, умеет корчить мордочки, двигать руками и держать в кавычках предметы – для этого используются магниты. А вот оставить свою "люльку" аниматроник не может.

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В создании анимотроника принимала участие компания Legacy Effects, которая собственно и разрабатывала куклу Грога для сериала "Мандалорец". Благодаря этому аниматроник EFX Collectibles полностью аутентичен: используется даже та же ткань, что и у куклы из сериала.

Аниматроник Грогу выглядит как живой: смотрите видео

Каждый Grogu будет производиться по индивидуальному заказу и вручную в Калифорнии с использованием самых современных компонентов высокого качества. Правда, такая версия Грогу будет стоить очень дорого – от 85 000 до 100 000 долларов.