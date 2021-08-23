14 августа 2021 года дождь фиксировали в течение нескольких часов. По подсчетам, выпало 7 миллиардов тонн относительно теплой воды. Других случаев дождя в этом регионе планеты наука не знает.

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Причиной дождя называют небывало высокую температуру на острове в течение трех дней – с 14 по 16 августа. Волна тепла накрыла Гренландию и спровоцировала таяние ледового покрова на площади в 872 квадратных километров – две трети всей площади.



Инфографика показывает зоны таяния ледников в Гренландии с 14 по 16 августа: оранжевым обозначены зоны высокого нагрева, белым – зоны, которых не коснулась волна тепла / Фото Национальный центр данных по снегу и льду

14 августа температура воздуха держалась выше нуля целых девять часов.

Все началось в пять утра по местному времени. Тогда температура превысила точку замерзания и зафиксировали первые капли дождя.

В 12:00 начала образовываться ледяная пластина на поверхности снега.

Скорость ветра достигала 9,8 метра в секунду.

Температурный максимум составил 0,48 градуса по Цельсию.

Под вечер температура упала до -8,5 градуса.

Дождевая вода не успела стечь в море и очень быстро замерзла. Согласно наблюдениям, она темнее, чем местные снег и лед и поэтому сильнее притягивает солнечные лучи. Это спровоцирует рост температуры и еще больше ускорит таяние.

Волны жары наблюдали и раньше – в 1995, 2012 и 2019 годах – однако впервые она длилась так долго.

Причиной подобных явлений, конечно же, называют глобальное потепление. Ученые все чаще говорят об ускорении темпов изменения климата, которые сегодня превысили даже самые пессимистичные прогнозы. Процесс повышения температуры заметен не только в Арктике и Антарктиде. Проблемы коснулись и вечной мерзлоты в Сибири, где под слоем льда запечатлены колоссальные запасы доисторического метана, который уже начал высвобождаться в атмосферу, разогревая планету.

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