В Гренландии обнаружили новый вид динозавра, который обитал только в этой области

13 ноября 2021 , 08:04
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Источник:

Diversity

Европейские палеонтологи повторно изучили окаменелость, проявившуюся еще в 1994 году в Гренландии. Тогда остатки отнесли к хорошо изученному платеозавру. Однако с появлением новых технологий стало ясно: это новый вид, который ранее нигде не встречался.

Нового динозавра назвали "Issi saaneq", что означает "Холодная кость". Находку уже описали в рецензируемом журнале с открытым доступом, посвященном науке о биоразнообразии.

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Что известно о новом динозавре

  • В общей сложности в руки исследователей попали два окаменевших черепа.
  • Оба принадлежали динозаврам подростковой стадии развития – одна ранней, вторая поздней.
  • Как заявляют ученые в своей статье, останки очень стары – им не менее 214 миллионов лет.
  • В то время большинства известных видов динозавров еще не существовало.
  • Благодаря микрокомпьютерной томографии, позволяющей разглядеть мельчайшие особенности костей внутри окаменелостей, было обнаружено, что кости принадлежат не платеозавру (Plateosaurus trossingensis), как считалось ранее, анализ находок показал, что у них масса различий.


Динозавр Issi saaneq / Фото Diversity

  • К примеру, эти виды имеют на черепах особенные отростки и отверстия, которых нет у платеозавров.
  • Issi saaneq все же демонстрирует с ними некоторые общие черты, что запутало бы ученых в 1994 году.
  • Теперь новый вид отнесли к зауроподоморфам.
  • Это значит, что он был предком величайших существ на земле – зауроподов.

Сканирование костей динозавра Issi saaneq / Фото Diversity

Скорее всего, этот вид имел скромные размеры: от 3 до 10 метров. Питался он растительной пищей и мигрировал вслед за движением частей суперконтинента. Приблизительно в то время Пангея начала разделяться, появился Атлантический океан, поэтому Issi saaneq оказался в современной Гренландии.


Территория, где нашли кости / Фото Diversity

Автор: Олександр Гайдамашко