В Гренландии обнаружили новый вид динозавра, который обитал только в этой области
Источник:Diversity
Европейские палеонтологи повторно изучили окаменелость, проявившуюся еще в 1994 году в Гренландии. Тогда остатки отнесли к хорошо изученному платеозавру. Однако с появлением новых технологий стало ясно: это новый вид, который ранее нигде не встречался.
Нового динозавра назвали "Issi saaneq", что означает "Холодная кость". Находку уже описали в рецензируемом журнале с открытым доступом, посвященном науке о биоразнообразии.
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Что известно о новом динозавре
- В общей сложности в руки исследователей попали два окаменевших черепа.
- Оба принадлежали динозаврам подростковой стадии развития – одна ранней, вторая поздней.
- Как заявляют ученые в своей статье, останки очень стары – им не менее 214 миллионов лет.
- В то время большинства известных видов динозавров еще не существовало.
- Благодаря микрокомпьютерной томографии, позволяющей разглядеть мельчайшие особенности костей внутри окаменелостей, было обнаружено, что кости принадлежат не платеозавру (Plateosaurus trossingensis), как считалось ранее, анализ находок показал, что у них масса различий.
Динозавр Issi saaneq / Фото Diversity
- К примеру, эти виды имеют на черепах особенные отростки и отверстия, которых нет у платеозавров.
- Issi saaneq все же демонстрирует с ними некоторые общие черты, что запутало бы ученых в 1994 году.
- Теперь новый вид отнесли к зауроподоморфам.
- Это значит, что он был предком величайших существ на земле – зауроподов.
Сканирование костей динозавра Issi saaneq / Фото Diversity
Скорее всего, этот вид имел скромные размеры: от 3 до 10 метров. Питался он растительной пищей и мигрировал вслед за движением частей суперконтинента. Приблизительно в то время Пангея начала разделяться, появился Атлантический океан, поэтому Issi saaneq оказался в современной Гренландии.
Территория, где нашли кости / Фото Diversity