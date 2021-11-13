В Гренландии обнаружили новый вид динозавра, который обитал только в этой области

08:04

Европейские палеонтологи повторно изучили окаменелость, проявившуюся еще в 1994 году в Гренландии. Тогда остатки отнесли к хорошо изученному платеозавру. Однако с появлением новых технологий стало ясно: это новый вид, который ранее нигде не встречался.