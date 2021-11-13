Нового динозавра назвали "Issi saaneq", что означает "Холодная кость". Находку уже описали в рецензируемом журнале с открытым доступом, посвященном науке о биоразнообразии.

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Что известно о новом динозавре

В общей сложности в руки исследователей попали два окаменевших черепа.

Оба принадлежали динозаврам подростковой стадии развития – одна ранней, вторая поздней.

Как заявляют ученые в своей статье, останки очень стары – им не менее 214 миллионов лет.

В то время большинства известных видов динозавров еще не существовало.

Благодаря микрокомпьютерной томографии, позволяющей разглядеть мельчайшие особенности костей внутри окаменелостей, было обнаружено, что кости принадлежат не платеозавру (Plateosaurus trossingensis), как считалось ранее, анализ находок показал, что у них масса различий.



Динозавр Issi saaneq / Фото Diversity

К примеру, эти виды имеют на черепах особенные отростки и отверстия, которых нет у платеозавров.

Issi saaneq все же демонстрирует с ними некоторые общие черты, что запутало бы ученых в 1994 году.

Теперь новый вид отнесли к зауроподоморфам.

Это значит, что он был предком величайших существ на земле – зауроподов.

Сканирование костей динозавра Issi saaneq / Фото Diversity

Скорее всего, этот вид имел скромные размеры: от 3 до 10 метров. Питался он растительной пищей и мигрировал вслед за движением частей суперконтинента. Приблизительно в то время Пангея начала разделяться, появился Атлантический океан, поэтому Issi saaneq оказался в современной Гренландии.



Территория, где нашли кости / Фото Diversity