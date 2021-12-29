В Греции обнаружили древнюю римскую статую

После веков славы и расцвета для Греции наступили "темные времена" ига, ведь Эллада подчинилась Римскому государству. И латиняне многое позаимствовали у греков, создавая свои скульптуры.

Город Верия, где проводились археологические раскопки, расположен на севере Греции. По легенде, городу дал название мифический Берес, который Верию и построил. В 168 году до нашей эры сюда пришли римляне, которые перед этим разбили македонян в битве при Пидне, что стало решающей баталией Третьей Македонской войны.

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Откопанная и отчищенная от грязи статуя / Фото Министерство культуры и спорта Греции

Подробнее об обнаруженной статуе

Археологи проводили раскопки недалеко от города, когда обнаружили редкую мраморную статую. Высота ее достигает одного метра, однако сразу заметно, что голова отсутствует. Вокруг фигуры мужчины обернут такой же мраморный плащ. Датировали находку II-III веком нашей эры.

Из-за дефекта (отсутствия головы), специалисты не могут точно установить, кого же именно хотел изобразить неизвестный скульптор. Преимущественно такие обнаженные мужские скульптуры изображали либо богов, либо древних спортсменов. Но отсутствие головы ставит определенные трудности в идентификации.

Археологи обращают внимание на хорошо воссозданные линии мужского тела. Это позволяет сделать предположение, что скульптор пытался высечь из мрамора Аполлона или Гермеса. Но, как говорилось выше, точнее сказать пока тяжко. Точно можно сказать, что работа не была завершена.