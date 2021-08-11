Интернет в стране и без того вещь проблемная – само подключение требует ожидания в очереди на несколько лет, а также множества документов для пользования Wi-Fi. Теперь к бюрократической волоките добавились присяги на Коране.

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"Свобода слова" в Туркменистане

Туркменистан традиционно занимает последние места в рейтинге свободы слова. Например, в 2021 году, как пишет издание DW, страна заняла 178 место из 180. Хуже по этому показателю только Северная Корея и африканская страна Эритрея, которая в 2001 году и вовсе запретила прессу.

Кстати: Украина в Рейтинге свободы прессы занимает 97 место. Лидером является Норвегия. На втором месте Финляндия, а на третьем – Швеция.

Известно, что в Туркменистане вне закона такие популярные ресурсы как Facebook, Twitter и YouTube, а сама скорость интернета крайне низкая. Конечно, те, кто хочет иметь доступ к заблокированным сайтам, общаться с родственниками, которые проживают в других странах, или читать не только новости, которые прославляют местные власти, пользуются услугами VPN.

Вместе с тем в стране также есть закон о запрете деятельности VPN-сервисов. Однако это касается лишь самого бизнеса – подключение VPN обычными пользователями никак не контролируется.

Присяга на Коране

Источник рассказывает историю Айнур – имя, вероятно, изменено из соображений безопасности – которая более полутора лет пытается провести интернет в свой дом. Он ей необходим для общения со своим мужем, который сейчас находится на заработках за границей.

Я в прошлом году записалась в очередь на проведение интернета к себе домой. Моя очередь наступила через полтора года. До того, как получить услуги Wi-Fi, я подписала множество документов. А теперь у меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться услугами VPN. А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать,

– говорит Айнур в разговоре с корреспондентом Радио Азатлык.

Это первый случай, когда журналистам стало известно о подобной практике применительно к VPN. Сама же "традиция" присяги на Коране далеко не нова. Раньше она в основном была присуща политическим аспектам жизни страны и касалась всех граждан начиная с малышей в детских садах.

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