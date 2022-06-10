Граждане мира: российский Яндекс стер границы между странами на своих картах
Источник:Код Дурова
Российский Яндекс стер границы между государствами в очередном обновлении своего сервиса карт. Пределы страны не отображаются ни в веб-версии, ни в приложении.
Увидеть границы можно только при сильном приближении. Тонкая серая линия едва заметна на фоне всего остального.
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В пресс-службе Яндекса сообщили, что в сервисе "Яндекс.Карты" решили изменить приоритеты, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.
Яндекс Карты — это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей. В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно,
– заявили в компании изданию "Код Дурова".
Пользователи сети сразу предположили, что изменения связаны "с ситуацией в Украине". Что именно под этим подразумевают, неясно, но вероятно они намекают на то, что компания пытается угодить всем сторонам, давая каждому разные объяснения.
- Для российских властей объяснение будет выглядеть так, как говорится в комментарии, и при этом не будет нарушать местные диктаторские законы.
- А для всех остальных будут изображать попытки противостоять режиму и не признавать оккупацию украинских территорий.
Правда, никакого смысла это не имеет, потому что в Украине заблокированы все сервисы Яндекса.
- Напомним, ранее в Финляндии обесточили дата-центр Яндекса, расположенный в муниципалитете Мянття. Поставщик электроэнергии сначала заявил о готовности остановить сотрудничество с россиянами, как только компания попадет под санкции. Этого не произошло, однако в санкционный список попал генеральный директор Тигран Худавердян. Договор был немедленно расторгнут.
- Санкции также позже вели и против нового директора и основателя Яндекса Аркадия Воложа. По мнению ЕС, Волож в статусе главы "финансово поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленным на нарушение территориальной целостности Украины".