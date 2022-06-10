Граждане мира: российский Яндекс стер границы между странами на своих картах

Российский Яндекс стер границы между государствами в очередном обновлении своего сервиса карт. Пределы страны не отображаются ни в веб-версии, ни в приложении.

Увидеть границы можно только при сильном приближении. Тонкая серая линия едва заметна на фоне всего остального.

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В пресс-службе Яндекса сообщили, что в сервисе "Яндекс.Карты" решили изменить приоритеты, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.

Яндекс Карты — это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей. В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно,

– заявили в компании изданию "Код Дурова".

Пользователи сети сразу предположили, что изменения связаны "с ситуацией в Украине". Что именно под этим подразумевают, неясно, но вероятно они намекают на то, что компания пытается угодить всем сторонам, давая каждому разные объяснения.

Для российских властей объяснение будет выглядеть так, как говорится в комментарии, и при этом не будет нарушать местные диктаторские законы.

А для всех остальных будут изображать попытки противостоять режиму и не признавать оккупацию украинских территорий.

Правда, никакого смысла это не имеет, потому что в Украине заблокированы все сервисы Яндекса.