Используя такие детекторы как LIGO, VIRGO и KAGRA, ученые смогли зафиксировать 35 новых событий слияния сверхмассивных объектов, что привело к появлению гравитационных волн. Таким образом, общее количество выявленных событий, повлекших за собой появление волн, увеличилось до 91 по состоянию на конец октября 2021 года. Вероятно, общая цифра скоро увеличится, ведь последние события слияния или столкновения, зафиксированные детекторами, произошли в ноябре 2019 года – марте 2020 года, но были внесены в каталог только сейчас.

Читайте на сайте Поймать неуловимое: как ученые обнаруживают гравитационные волны



Все зафиксированные события, повлекшие за собой появление гравитационных волн по состоянию на конец октября 2021 года / Фото OzGrav-Swinburne University

Катастрофические события Вселенной

Большая часть новых зафиксированных событий произошла в результате слияния пар черных дыр.

Два события, вероятно, были вызваны поглощением черной дырой нейтронной звезды.

Одно событие остается тайной – черная дыра столкнулась с неизвестным объектом, масса которого примерно в 2,8 раза больше массы Солнца. Этот объект слишком массивный, чтобы быть нейтронной звездой, но слишком легок, чтобы быть черной дырой. Возможно, это была черная дыра малой массы.

Самая массивная пара, которая слилась, образовав гравитационные волны – это сигнал GW200220_061928. В этом событии столкнулись две черные дыры, у которых были массы 107 и 77 солнечных масс. В результате этого образовалась чёрная дыра с массой около 175 масс Солнца.

Гравитационные волны дают нам определенное представление и о физических свойствах, например, орбит объектов, которые сливаются. Так удалось обнаружить, что некоторые черные дыры перед слиянием вращаются в противоположные стороны относительно направления движения по своим орбитам.