Бывший продюсер компании Rockstar Games опубликовала у себя в профиле на LinkedIn информацию о финансовых успехах Grand Theft Auto IV. На это обратили внимание пользователи твиттера. Ведь, судя по всему, игра заработала более двух миллиардов долларов.

Франческу Буччи занималась в студии координацией съемок и процесса озвучивания, подбором актеров и контролем бюджета в период с 2004 по 2010 годы. Если верить информации на странице Буччи в LinkedIn, за время ее работы в студии четвертая часть культовой криминальной саги Rockstar Games заработала в продажах более двух миллиардов долларов.

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Что известно

Для сравнения, Grand Theft Auto V только за первые три дня с момента выхода принесла своим создателям 1 миллиард долларов, а впоследствии легко затмила достижения именитой предшественницы.

Что касается самих продаж, то, по данным портала TweakTown, Grand Theft Auto IV разошлась по миру в количестве более 28 миллионов экземпляров.

Суммарные отгрузки Grand Theft Auto V до конца сентября 2020 года превысили 135 миллионов копий. Результат действительно выдающийся, ведь больший показатель только в Minecraft – более 200 миллионов.

Grand Theft Auto IV вышла в апреле 2008 года на PS3 и Xbox 360, а в декабре добралась до PC.