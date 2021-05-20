И никто не задумывается, что такое частое использование спутниковой навигации может быть вредным для человека. Теперь не нужно думать и беспокоиться, что уедешь куда-то не туда. Достаточно ввести пункт назначения и GPS выдаст вам маршрут. Оказывается, что это вредно.

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Телефон приведет вас в нужное место / Фото Unsplash

Что мы теряем, используя GPS

Мы теряем память. К такому выводу пришли доктор философии и нейробиологии Мар Гонзалес-Франко, доктор философии и нейробиологии Грегори Дейн Клеменсон и руководитель Microsoft Soundscape Амос Миллер.

Специалисты говорят, что раньше, чтобы сориентироваться на местности мы привлекали мозги в большей степени, чем сейчас. Нужно было подготовиться к путешествию, уметь ориентироваться на местности, запоминать детали и ориентиры, уметь пользоваться картой. Теперь, это все в большинстве случаев не нужно – достаточно внести нужное место в поиске.

Пространственную навигацию теперь выполняет машина, а не человеческий мозг. А это ухудшает память.

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Использование карты улучшает нашу память / Фото Unsplash

Почему именно наша память ухудшается

Без спутниковой навигации человечество жило довольно долго. Чтобы дойти до определенного места нужно было всегда использовать мозги.

Человек постоянно думал и запоминал. Необходимо было держать в голове большое количество разнообразной информации, больших чисел, ориентиров.

Поскольку теперь это не нужно, то и наша память "угасает" быстрее.

Как это работает

За пространственную ориентацию в нашем мозге отвечает гиппокамп. Когда мы исследуем новую среду, то мозг составляет пространственную карту "в голове человека". Под карту мозг подвязывает запахи, образы, звуки. Таким образом в голове возникают определенные триггеры, чтобы мы быстрее могли вспомнить определенное место.

Доказано, что лондонские таксисты имеют увеличенный гиппокамп по сравнению с рядовыми людьми. Это вызвано тем, что они должны держать в голове большое количество информации, чтобы быстро ориентироваться на местности. Уменьшенный гиппокамп – один из признаков болезни Альцгеймера.

Нейробиологи утверждают, что умственная активность и тренировка памяти – это ингредиент "успешного старения".