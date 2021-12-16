Готовим лодки: в Антарктиде началось разрушение самого широкого в мире ледника
Источник:New Atlas
В Западной Антарктиде расположен гигантский ледник Туэйтса, за которым внимательно следят ученые. Последние новости свидетельствуют о том, что он начал рушиться.
Если Туэйтс разрушится, он потянет за собой лед большей части Западной Антарктики. Ученые ожидают значительный подъем уровня моря.
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Какими будут последствия
- По некоторым оценкам, таяние самого широкого ледника в мире повысит уровень воды на 0,6 метра в лучшем случае.
- В худшем – уровень океана может вырасти на 3 метра.
Ледник Туэйтса тянется на 120 километров вдоль западного побережья Антарктики. Он особенно уязвим к изменениям климата, а его влияние на планету может оказаться разрушительным. Исследованиями этого ледника занимается, в частности, международная организация ITGC, сформированная в 2018 году.
Туэйтс – самый широкий ледник в мире. Скорость его движения за последние 30 лет удвоилась. Он содержит в себе достаточно воды, чтобы поднять уровень моря более чем на 0,6 метра и может привести к еще большему увеличению уровня Мирового океана — до трех метров, если потянет за собой соседние ледники,
– говорит Тед Скамбос, ведущий координатор ITGC.
Что происходит с ледником
- Одна из важнейших структур ледника Туэйтса – восточный шельфовый ледник, плавающая масса льда, которая замедляет скорость движения льда в океан. Шельф лежит на подводной горе, которая удерживает его и сам ледник в относительном покое. Однако исследователи из ITGC выяснили, что структура подвергается атакам с разных сторон. Под ним образовываются длинные каналы, которые проводят теплую воду и ускоряют его таяние.
- Данные радаров показывают, что до центра ледника протянулись длинные трещины, размер которых увеличивается в год на 2 километра. Более того, они направляются прямо к месту с тонким льдом. Оттуда трещины распространятся по всему шельфовому леднику и приведут к его разрушению. Как только его не станет, ледник Туэйтса лишится опоры.
- Материковая часть ледника тоже находится под угрозой. Автономная подлодка изучила область, где лед соединяется с землей и обнаружила, что вода здесь относительно теплая и соленая, и подмывает лед снизу.