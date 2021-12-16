Если Туэйтс разрушится, он потянет за собой лед большей части Западной Антарктики. Ученые ожидают значительный подъем уровня моря.

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Какими будут последствия

По некоторым оценкам, таяние самого широкого ледника в мире повысит уровень воды на 0,6 метра в лучшем случае.

В худшем – уровень океана может вырасти на 3 метра.

Ледник Туэйтса тянется на 120 километров вдоль западного побережья Антарктики. Он особенно уязвим к изменениям климата, а его влияние на планету может оказаться разрушительным. Исследованиями этого ледника занимается, в частности, международная организация ITGC, сформированная в 2018 году.

Туэйтс – самый широкий ледник в мире. Скорость его движения за последние 30 лет удвоилась. Он содержит в себе достаточно воды, чтобы поднять уровень моря более чем на 0,6 метра и может привести к еще большему увеличению уровня Мирового океана — до трех метров, если потянет за собой соседние ледники,

– говорит Тед Скамбос, ведущий координатор ITGC.

Что происходит с ледником