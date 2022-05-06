Госучреждениям Китая приказали избавиться от иностранных компьютеров: что происходит
Источник:Bloomberg
Похоже, российская шпионская паранойя перекинулась на Китай. Страна заменит не менее 50 миллионов компьютеров, которые используются в государственных организациях. На их место готовят отечественные аналоги.
Приказ получили правительственные учреждения и корпорации, пользующиеся государственной поддержкой. Для выполнения задания у них два года.
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Свое, отечественное
- Теперь, по оценкам Bloomberg, не менее 50 миллионов персональных компьютеров иностранных брендов перестанут использоваться. Издание называет это одним из наиболее агрессивных к настоящему времени мер Пекина по отказу от ключевых зарубежных технологий.
- По словам людей, знакомых с планом, сотрудникам было предложено обменять иностранные ПК на местные альтернативы, работающие на операционной системе, разработанной внутри страны.
- Инициатива санкционирована центральной властью. Об этом заявили источники, попросившие сохранить их анонимность.
Решение является еще одним шагом в десятилетней кампании Китая по замене импортных технологий местными альтернативами, охватывающей сферы от полупроводниковой продукции до сетевого оборудования и телефонов. Ожидается, что это напрямую повлияет на продажи HP и Dell Technologies, крупнейших в стране брендов ПК после Lenovo Group.
Эти усилия, по мнению экспертов, отражают растущую обеспокоенность Пекина информационной безопасностью, а также доверие к отечественному оборудованию. В ближайшие два года эти мероприятия распространятся и на региональные учреждения.
Китай боится санкций
Такие меры действительно не удивляют, ведь Китай, который сегодня пытается балансировать между Россией и Западом, понимает и даже был предупрежден, что за свою поддержку Москвы может дорого заплатить. Поэтому замещение американских и европейских технологий для страны, которая еще не оказалась под санкциями и имеет время подготовиться к вероятному удару, выглядит логичным.
Это объясняет и другие шаги Китая. Власти страны решили провести "стресс-тест", чтобы проверить, как ее экономика сможет справиться с санкциями, наложенными на Россию. Как пишет The Guardian, такие испытания позволят определить возможные последствия. По словам человека, знакомого с вопросом, масштабные учения начались сразу после того, как против России начали вводить беспрецедентные ограничения.
С точки зрения Пекина, если западные союзники во главе с США смогли принять такие меры против Москвы, они также могли бы сделать то же самое с Китаем. Поэтому он должен знать, насколько страна действительно устойчива, — комментирует ситуацию Тонг Чжао, старший научный сотрудник Фонда Карнеги по международному миру, базирующегося в Пекине.
Ранее Эдвард Фишман, бывший советник Джона Керри по экономическим санкциям в Госдепартаменте США, сказал, что ни одна экономика – даже Китай – не застрахована от финансовых санкций, которые Запад ввел против России. "Нет хорошей альтернативы западной финансовой системе, и это, вероятно, останется так в течение длительного времени", – уверен он.