Приказ получили правительственные учреждения и корпорации, пользующиеся государственной поддержкой. Для выполнения задания у них два года.

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Свое, отечественное

Теперь, по оценкам Bloomberg, не менее 50 миллионов персональных компьютеров иностранных брендов перестанут использоваться . Издание называет это одним из наиболее агрессивных к настоящему времени мер Пекина по отказу от ключевых зарубежных технологий.

. Издание называет это одним из наиболее агрессивных к настоящему времени мер Пекина по отказу от ключевых зарубежных технологий. По словам людей, знакомых с планом, сотрудникам было предложено обменять иностранные ПК на местные альтернативы, работающие на операционной системе, разработанной внутри страны.

Инициатива санкционирована центральной властью. Об этом заявили источники, попросившие сохранить их анонимность.

Решение является еще одним шагом в десятилетней кампании Китая по замене импортных технологий местными альтернативами, охватывающей сферы от полупроводниковой продукции до сетевого оборудования и телефонов. Ожидается, что это напрямую повлияет на продажи HP и Dell Technologies, крупнейших в стране брендов ПК после Lenovo Group.

Эти усилия, по мнению экспертов, отражают растущую обеспокоенность Пекина информационной безопасностью, а также доверие к отечественному оборудованию. В ближайшие два года эти мероприятия распространятся и на региональные учреждения.

Китай боится санкций

Такие меры действительно не удивляют, ведь Китай, который сегодня пытается балансировать между Россией и Западом, понимает и даже был предупрежден, что за свою поддержку Москвы может дорого заплатить. Поэтому замещение американских и европейских технологий для страны, которая еще не оказалась под санкциями и имеет время подготовиться к вероятному удару, выглядит логичным.

Это объясняет и другие шаги Китая. Власти страны решили провести "стресс-тест", чтобы проверить, как ее экономика сможет справиться с санкциями, наложенными на Россию. Как пишет The Guardian, такие испытания позволят определить возможные последствия. По словам человека, знакомого с вопросом, масштабные учения начались сразу после того, как против России начали вводить беспрецедентные ограничения.

С точки зрения Пекина, если западные союзники во главе с США смогли принять такие меры против Москвы, они также могли бы сделать то же самое с Китаем. Поэтому он должен знать, насколько страна действительно устойчива, — комментирует ситуацию Тонг Чжао, старший научный сотрудник Фонда Карнеги по международному миру, базирующегося в Пекине.

Ранее Эдвард Фишман, бывший советник Джона Керри по экономическим санкциям в Госдепартаменте США, сказал, что ни одна экономика – даже Китай – не застрахована от финансовых санкций, которые Запад ввел против России. "Нет хорошей альтернативы западной финансовой системе, и это, вероятно, останется так в течение длительного времени", – уверен он.