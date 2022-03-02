Уже популярный фейк устрашает пользователей тем, что все переписки в чатах таких популярных мессенджеров, как WhatsApp или Viber, давно доступны российским хакерам. Мол, те с легкостью получают доступ к содержимому чатов и даже аудиосообщений пользователей.

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Однако в Госспецсвязи отмечают, что в частности, эти два мессенджера используют сквозное шифрование передачи данных, что делает их крайне надежными инструментами для коммуникации.

Общение в таких мессенджерах безопасно. Попытки их дискредитации – попытка оккупантов заставить украинцев общаться менее надежными, непроверенными приложениями и соцсетями, в том числе российского происхождения, которые запрещены в Украине,

– отмечают в Госспецсвязи.

Ведомство призывает не доверять фейкам и не распространять их. Мы же дополнительно отметим необходимость проверять информацию, поскольку сегодня это жизненно важная необходимость.

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