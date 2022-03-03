Информацию о взломе Signal в Госспецсвязи называют "вражеской пропагандой". Это подтвердили и разработчики сервиса.

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Что известно

Signal – это защищенный мессенджер, который использует сквозное шифрование для обмена сообщениями. Он считается одним из самых безопасных в мире, хотя не столь же функциональным, как, скажем, Teleram. В нем присутствует стандартный набор функций: текстовые сообщения, аудио- и видеовызовы, отправка фотографий, файлов, аудиосообщений, местоположения. Присутствует небольшой набор стандартных стикеров. Свои создавать нельзя. Также отсутствует функция каналов.

Мессенджер Signal является безопасным, несмотря на слухи о его взломе, которые распространяла вражеская пропаганда,

– пишут в Госспецсвязи.

Разработчики подтверждают: Signal не взломан. Все слухи являются частью скоординированной кампании по дезинформации, призванной поощрять людей использовать менее безопасные альтернативы.

Ведомство в который раз напоминает, что мессенджеры с функцией end-to-end encryption более защищены, чем аналоги без этой технологии.