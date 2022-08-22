Как уточняют в телеграмм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, пострадать от хакеров может каждый. В зоне повышенной опасности – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства.

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Что делать

Чтобы минимизировать риски для себя, рекомендуют:

Сменить все слабые пароли к важным аккаунтам, если использовали такие до сих пор. Как это сделать, читайте в нашем материале.

Измените пароли также в случае, если в течение длительного времени этого не делали.

Установите все необходимые обновления приложений на компьютере и смартфоне.

Просканируйте устройства с помощью антивируса. Обязательно установите его, если этого не сделали.

Удалите все взломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее – они могут содержать уязвимости и представлять опасность для компьютера.

Удалите российские программы, если до сих пор таковыми пользуетесь.

Сделайте резервные копии важных документов, файлов, чтобы восстановить их в случае потери.

Настройте всюду, где возможно, двухфакторную аутентификацию.

Не загружайте файлы из неизвестных источников.

Помните, что ссылки на фишинговые сайты могут быть замаскированы под поздравления с праздником, выигрыши в лотерею, письма от магазинов. Не перейдите по ссылкам, полученным от незнакомцев и даже друзей.

При получении подобных писем обращайте особое внимание на e-mail отправителя, ведь часто хакеры атакуют с адресов, которые почти идентичны адресам официальных источников, отличаясь всего на одну букву.

Также в ведомстве напоминают о необходимости соблюдения тайны персональных данных и важной информации о себе. Не разглашайте ваши пароли, пин-коды, номера карт и телефонов, секретные слова, адреса и прочее, что может привести к потере денег или доступа к сайтам и сервисам. Не участвуйте в опросах, где требуют предоставить конфиденциальную информацию или секретные финансовые данные (пин-код к карте, CVV-код и прочее). Если видите информацию о "материальной помощи ко Дню Независимости", "дополнительных выплатах к празднику" или другие подобные обещания, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти. Не доверяйте сомнительным телеграм-каналам или новостным сайтам, о которых впервые слышите. Часто за такими сообщениями скрываются фишинговые атаки.

Если вы загрузили опасный файл на рабочем компьютере, сообщите об этом в службу информационной безопасности. О киберинцидентах можно также сообщать Киберполицию по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua или CERT-UA по адресу cert@cert.gov.ua.