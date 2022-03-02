Госспецсвязи напоминает основные правила интернет-безопасности в условиях войны

Правительственная команда Госспецсвязи по реагированию на чрезвычайные события Украины CERT-UA призывает украинцев быть чрезвычайно осторожными в условиях информационно-психологической войны.

В телеграм-канале ведомства опубликовали перечень правил и рекомендаций, которые следует соблюдать, чтобы оставаться в безопасности. Враг может предпринимать любые действия, чтобы получить информацию и психологическое превосходство над нами.

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Необходимо выполнять ряд простых правил

Внимательно следите за подключенными устройствами в мессенджерах и любых сервисах и платформах, которыми пользуются соцсети, электронная почта и прочее. Это, как правило, можно делать в разделе "Безопасность" в настройках.

При появлении неизвестного устройства немедленно удаляйте его и изменяйте пароль к учетной записи и электронной почте, на которой он зарегистрирован.

Также включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Установите дополнительный PIN-код или пароль для входа.

Отвязывайте оставшиеся устройства в другом городе, поскольку их может использовать враг.

В случае получения подозрительных сообщений от кого-то знакомого попробуйте сначала связаться с этим человеком другим путем и выполните голосовую проверку, прежде чем совершать какие-либо действия, если вас об этом просят в текстовом формате (например, перевести деньги).

Если с голосом что-то не то, прибегните к проверке определенными голосовыми вопросами, ответ на которые знает только этот человек. При отсутствии ответов, считайте этот аккаунт скомпрометированным и заблокируйте его до конца военных действий.

Используйте только мессенджеры с поддержкой End-to-End Encryption или Peer-to-Peer Connection и не распространяйте конфиденциальную информацию, особенно о местонахождении наших военных и техники.

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